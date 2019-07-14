В Париже прошёл парад в честь Дня взятия Бастилии

В Париже прошёл традиционный военный парад по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии. Шествие принял президент Эммануэль Макрон вместе с членами правительства. Среди иностранных гостей на трибунах была канцлер Германии Ангела Меркель.

Вместе с французами по Елисейским полям промаршировали военные из еще девяти стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании, Португалии и Финляндии. Всего в марше участвовали более четырёх тысяч военных, около 200 машин, более 100 самолётов и вертолётов, более 200 лошадей.

Завершился парад церемонией в честь солдат, раненных в ходе военных конфликтов, в которых Франция принимала участие в последние годы. Военных и их родственников лично поприветствовал Эммануэль Макрон.

В этом году парад прошёл под знаком Европы, отмечает Международное французское радио. Приоритетом для Франции Макрон не раз называл строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.