Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Париже прошёл парад в честь Дня взятия Бастилии

Президент Франции Эммануэль Макрон принимает парад в честь Дня взятия Бастилии, Париж, 14 июля 2019 года

В Париже прошёл традиционный военный парад по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии. Шествие принял президент Эммануэль Макрон вместе с членами правительства. Среди иностранных гостей на трибунах была канцлер Германии Ангела Меркель.

Вместе с французами по Елисейским полям промаршировали военные из еще девяти стран: Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Эстонии, Испании, Португалии и Финляндии. Всего в марше участвовали более четырёх тысяч военных, около 200 машин, более 100 самолётов и вертолётов, более 200 лошадей.

Завершился парад церемонией в честь солдат, раненных в ходе военных конфликтов, в которых Франция принимала участие в последние годы. Военных и их родственников лично поприветствовал Эммануэль Макрон.

В этом году парад прошёл под знаком Европы, отмечает Международное французское радио. Приоритетом для Франции Макрон не раз называл строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG