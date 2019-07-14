Kyodo сообщило об отказе России передать Японии два острова

Россия отказалась обсуждать передачу двух островов Курильской гряды Японии в рамках переговоров о мирном договоре. Об этом сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на источники. Одной из причин стала обеспокоенность Москвы по поводу военного альянса Японии с США.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в разговоре с РБК сообщила, что основным предметом переговоров с Токио является заключением мирного договора. По словам Захаровой, у сторон нет каких-либо специализированных контактов по этому вопросу.

Япония долгие годы оспаривает принадлежность четырёх островов Курильской гряды: Итурупа, Шикотана, Кунашира и Хабомаи. Они отошли СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за территориального спора Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор. В ноябре стало известно, что Япония готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора.