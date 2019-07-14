В Египте для туристов открыли ломаную пирамиду Снофру

В Египте открыли для туристов так называемую ломаную пирамиду фараона Снофру. Она была построена примерно в 2596 году до нашей эры и считается одной из древнейших египетских пирамид.

Чтобы попасть внутрь, необходимо подняться по деревянной лестнице на высоту 12 метров. А до усыпальницы фараона ведет 80-метровый каменный коридор. Его высота – чуть более метра, поэтому туристам приходится передвигаться на четвереньках.

По одной из версий, пирамида получилась ломаной, так как из-за скоропостижной смерти фараона строители не успели возвести правильную конструкцию. Помимо неправильной формы, среди особенностей пирамиды – два входа: традиционный – северный и секретный – западный. Зачем он был сделан, ученые до сих пор не могут установить.