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ЕС призвал Россию сохранить действие договора о РСМД

На снимке: момент подрыва ракеты меньшей дальности в рамках уничтожения арсеналов, предусмотренного ДРСМД

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В воскресенье, 14 июля, Европейский союз опубликовал заявление, в котором призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заявление от имени представителя внешнеполитической службы ЕС размещено на сайте Европейского совета. В заявлении говорится, что подписанный 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности «внес существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет».

Европейский союз призвал все государства поддерживать целостность международного режима разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Заявление включает отдельное обращение к Российской Федерации, в котором ЕС выражает озабоченность в связи с разработкой в России ракетных комплексов наземного базирования 9 М729.

Соединённые Штаты 1 февраля приостановили выполнение своих обязательств по договору. Президент Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она много лет нарушает договор. В частности, Вашингтон посчитал нарушением развертывание ракетных комплексов «Новатор» 9M729. 18 июня Госудма РФ приняла закон, о приостановке участия России в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин 3 июля ратифицировал этот закон.

Действие ДРСМД может закончиться 2 августа 2019 года. «Предстоящие дни представляют собой последнюю возможность для диалога и принятия необходимых мер для сохранения этого важного компонента архитектуры европейской безопасности», — говорится в заявление Евросоюза.

ЕС призывает Россию «немедленно принять серьезные и прозрачные действия, обеспечивающие полное и проверяемое выполнение ДРСМД».

«Если окажется невозможным сохранить ДРСМД, то реакция НАТО будет скоординированной и оборонительной», — заявил 5 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который настаивает, что Россия должна уничтожить новые ракетные комплексы до 2 августа.

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