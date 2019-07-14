Джокович выиграл Уимблдонский турнир у Федерера

Новак Джокович в пятичасовом матче обыграл Роджера Федерера со счётом 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12. Сербский теннисист почти по всем статистическим показателям был слабее. В матче был сыгран первый в истории Уимблдонского турнира одиночный решающий тай-брейк.

По статистическим показателям, Джокович получил на 14 очков меньше, чем Федерер (204 - 218), был менее эффективен на обеих подачах и в игре у сетки.

Днём ранее, в субботу румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей турнира Уимблдон среди женщин, выиграв в финале у американки Серены Уильямс со счетом 6:2, 6:2. Матч длился 56 минут.