В Москве участники мирного протеста жёстко задержаны полицией

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь ушла из ОВД «Лужники», куда была доставлена с акции за честные выборы. Однако, как сообщает МБХ-Медиа, её догнали полицейские и вновь задержали. За Соболь вступился также оказавшийся на свободе Алексей Миняйло, но и его тоже вновь задержали. Из отдела полиции сумел уйти Иван Жданов.

Ранее всех задержанных развезли по трем ОВД — «Хамовники», «Южное Тушино» и «Лужники». Игорю Ефимову, которого доставили в отдел полиции Хамовники вызвали скорую помощь. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала 38 человек.

Задержанные сообщили «ОВД-Инфо», что полицейские избивали их. В частности, били по животу и голове, тянули за волосы. Координатор «Протестного Кузбасса» Мила Земцова опубликовала видео избиения одного из задержанных в автозаке.