Сечин попросил 2,6 трлн рублей налоговых льгот на освоение Арктики

Нефтяные компании готовы вложить от пяти до восьми с половиной триллионов рублей в освоение Арктики, но для этого им нужны налоговые льготы в 2,6 триллионов рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо главы госкомпании "Роснефть" Игоря Сечина президенту России Владимиру Путину.

Сечин просит президента поддержать проект федерального закона о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. Законопроект предполагает полное освобождение от налога на добычу полезных ископаемых для новых нефтегазовых месторождений, а для уже работающих — налоговый вычет на сумму инвестиций. Сечин просит предоставить льготы на 30 лет.

Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву проработать предложение и доложить о нём. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение президент пока не принял

По словам представителя Министерства финансов России, такая льгота обернется для бюджета потерями в 250 миллиардов рублей в год. "Льготы не бывают бесплатными, они всегда за чей-то счет ", — сказал бывший замминистра финансов Сергей Шаталов. Он не исключил, что при снижении доходов бюджета придется потом повышать налоги, вероятнее всего — для населения.

Ранее "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" обратились к президенту с просьбой предоставить льготы для создания в Арктике единого кластера из четырех месторождений. Компании планируют построить порт, из которого в Европу и Азию будет отправляться Северным морским путем до 100 миллионов тонн нефти в год.