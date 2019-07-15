В Москве задержан бывший владелец Антипинского НПЗ

В московском аэропорту Шереметьево в субботу был задержан основатель компании "Новый поток", бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени Дмитрий Мазуров. По данным "Коммерсанта", Мазурова подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более трёх миллиардов долларов.

По словам собеседников издания в полиции, бизнесмена задержали при попытке вылететь во Францию, где у него есть недвижимость. По данным РБК, Мазуров был задержан, когда прилетел в Москву из заграничной командировки.

Сегодня Тверской суд изберёт Мазурову меру пресечения.

Как рассказал источник Forbes, заявление в Следственный комитет и прокуратуру написала юридическая служба Антипинского НПЗ, но по факту инициатором дела стал Сбербанк. Этот завод Мазуров строил с нуля на кредиты Сбербанка.

Уголовное дело было возбуждено со второй попытки. 5 июля следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.

Официально эту информацию не комментировали ни в банках, ни в правоохранительных органах.

