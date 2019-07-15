В Иркутской области уволился мэр, спасавший свой дом от паводка

Мэр Нижнеудинского района Иркутской области Сергей Худоногов написал заявление об отставке. Ранее на чиновника завели уголовное дело. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на администрацию муниципалитета. По информации агентства, Худоногов ушёл в отставку по состоянию здоровья. Это решение уже утверждено думой района.

На прошлой неделе стало известно, что против главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, после масштабного паводка в регионе, он привлек муниципальные коммунальные службы для ликвидации последствий стихийного бедствия в своем коттедже.

Уволить Худоногова за использование техники в своих целях потребовал вице-премьер и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко. Он отмечал, что проверка подтвердила достоверность информации, опубликованной в соцсети. "Единая Россия" также исключила мэра затопленного района из партии за дискредитацию.

Ранее жители пострадавшего от наводнения Нижнеудинска опубликовали в соцсетях рассказ о том, как на участке мэра коммунальная техника промывала бассейн и завозила в него чистую воду. Еще один очевидец разместил видео, которое он снял, проезжая мимо дома мэра Худоногова. По его словам, рядом с коттеджем рабочие откачали воду и отсыпали дорогу. На кадрах видно, что во дворе чиновника стоит специальная автомашина. Отмечалось, что работы в коттедже мэра ведутся в первоочередном порядке, в то время как местным жителям никто не помогает.

25 июня в Иркутскую область пришёл самый мощный летний паводок за всю историю метеонаблюдений. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили порядка 100 населенных пунктов, особенно пострадали Тулунский и Нижнеудинский районы.​ В Нижнеудинске затопило 64 многоквартирных дома. Очевидцы сообщали, что в подвалах зданий до 3 июля стояла вода.