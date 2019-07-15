Миллиардер Питер Тиль: спецслужбы США должны проверить Google

Известный американский предприниматель и финансист, мультимиллиардер Питер Тиль предлагает ФБР и ЦРУ проверить компанию Google на предмет проникновению в нее агентов китайской разведки.

Тиль выступил в воскресенье на конференции консерваторов в Вашингтоне. Он — член совета директоров Facebook и сооснователь онлайновой платежной системы PayPal.

“Сотрудникам спецслужб следует задать руководству Google три вопроса, - сказал Тиль. - Первый: сколько иностранных разведок внедрили своих людей в нью-йоркский филиал компании, занимающийся искусственным интеллектом? По своей значимости этот проект равен Манхэттенскому, увенчавшемуся в 40-е годы прошлого века созданием атомной бомбы. Второй вопрос: признает ли топ-менеджемент Google, что компания насквозь обложена китайскими агентами? И, наконец, третий: не потому ли Google согласился на предательскую сделку с китайскими военными и отказался от сотрудничества с американской армией, что понимает свою тотальную уязвимость перед китайской разведкой?“.

Google не откликнулся оперативно на просьбу бизнес-телеканала CNBC прокомментировать слова Питера Тиля.

В прошлом году в прессу просочились сведения, что Google, который много лет назад ушел с китайского рынка, собирается вернуться на него и тайно готовит запуск модифицированной версии своего поисковика, цензирирующей контент, признанный в КНР крамольным. Этот проект под названием Dragonfly (“Стрекоза“) подвергся суровой критике как общественностью, так и многими работниками самой компании, и в декабре, по сведениям прессы, был свернут.

Ранее появилась информация о том, что Google решил не продлевать свой контракт с Пентагоном по разработке программ искусственного интеллекта, анализирующих данные, добытые беспилотниками.