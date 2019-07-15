НАТО: у России есть последний шанс сохранить договор о ракетах

В НАТО призвали Россию использовать "последний шанс", чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что отказ от договора ставит по угрозу безопасность Европы и всего мира.
Столтенберг предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила её. Где именно – глава НАТО не сказал. Но, по его словам, в зоне досягаемости ракеты – Берлин, Франкфурт и Мюнхен.
Первыми о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в начале этого года объявили Соединённые Штаты. Там заявили, что Россия нарушает условия договора и продолжает разрабатывать запрещённые вооружения. В качестве примера была приведена крылатая ракета 9М729.
Москва отвергла обвинения, но также объявила о выходе из договора. 3 июля президент России Владимир Путин официально подписал закон о приостановке выполнения ДРСМД.
- Ранее в НАТО заявляли, что в начале августа объявят о возможных ответных мерах после прекращения действия договора. При этом речь не идёт о размещении американских ядерных ракет в Европе.
- Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключён США и СССР в 1987 году. По нему были ликвидированы крылатые и баллистические ракеты с дальностью полёта от 500 до 5500 километров.
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