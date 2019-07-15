НАТО: у России есть последний шанс сохранить договор о ракетах

В НАТО призвали Россию использовать "последний шанс", чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "В противном случае Москва будет нести единоличную ответственность за последствия", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что отказ от договора ставит по угрозу безопасность Европы и всего мира.

Столтенберг предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила её. Где именно – глава НАТО не сказал. Но, по его словам, в зоне досягаемости ракеты – Берлин, Франкфурт и Мюнхен.

Первыми о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в начале этого года объявили Соединённые Штаты. Там заявили, что Россия нарушает условия договора и продолжает разрабатывать запрещённые вооружения. В качестве примера была приведена крылатая ракета 9М729.

Москва отвергла обвинения, но также объявила о выходе из договора. 3 июля президент России Владимир Путин официально подписал закон о приостановке выполнения ДРСМД.