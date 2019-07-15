В госизмене обвинили ещё одного сотрудника ЦНИИМаш. Ему 77 лет

В деле о госизмене, по которому проходит сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Виктор Кудрявцев, появился ещё один подозреваемый - это 77-летний сотрудник того же института Сергей Мещеряков. Как сообщает "МБХ медиа", Лефортовский суд Москвы отправил его под домашний арест. Информация также опубликована на сайте суда - обратил внимание сайт "Медиазона".

Как сообщает "МБХ медиа", 11 июля у Мещерякова в доме и на рабочем месте прошли обыски. Сергей Мещеряков, как и Кудрявцев - сотрудник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш, расположенного в подмосковном Королёве. Он кандидат технических наук.

Кудрявцев был арестован 23 июля 2018 года. Его отправили в СИЗО. Следствие утверждает, что он передавал бельгийскому институту секретную информацию о российском гиперзвуковом оружии. 6 июля 2019 года по этому делу был взят под стражу начальник Кудрявцева Роман Ковалев.

Правозащитники обращались к российским властям с призывами прекратить дело против Кудрявцева или хотя бы изменить ему меру пресечения, указывая на его возраст и на то, что обвинение строится на факте его сотрудничества с западными учёными по грантам, полученным в рамках закона.

ЕСПЧ в апреле постановил, что Кудрявцева необходимо срочно госпитализировать. Учёный был отправлен в больницу, где находится в отделении для заключённых.