Дело Мазурова. Что известно о преследовании партнёра друга Путина

В Москве по делу о мошенничестве задержан бизнесмен Дмитрий Мазуров. Следствие требует отправить его под арест по подозрению в растрате $600 млн. Мазуров еще недавно был совладельцем крупнейшего в России частного нефтеперерабатывающего завода, а среди его партнеров были знакомые Владимира Путина и Сергея Собянина.

Задержание Дмитрия Мазурова

Днем в субботу, 13 июля, правоохранительные органы остановили Дмитрия Мазурова в московском аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из Женевы. О задержании стало известно только спустя сутки. Председателя правления группы компаний "Новый поток" доставили в Следственный департамент МВД и предъявили постановление о признании его подозреваемым по уголовному делу. Как рассказал журналу Forbes представитель "Нового потока", группа считает действия в отношении Мазурова неправомерными: 11 июля бизнесмен уже был в Следственном департаменте, где дал "подробные пояснения и предоставил обширный пакет документов по всем интересующим следственные органы обстоятельствам". А ранее, 5 июля, сотрудники МВД вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Позднее это решение было отменено.

В "Новом потоке" полагают в связи с "резким изменением позиции следствия и последующим задержанием Мазурова", что на правоохранительные органы могут оказывать давление недоброжелатели владельца компании. Мазуров, как утверждается, никогда не скрывался от следствия, "не имел намерений покидать пределы России и проявил полную готовность дать все необходимые пояснения по интересующим следственные органы вопросам". В понедельник, 15 июля, Мазурову будет избрана мера пресечения: как сообщили в Тверском суде, предприниматель подозревается по статье "Мошенничество в особо крупном размере", следствие просит заключить его под стражу.

Предполагаемая сумма хищений – $600 млн, полагает источник Forbes. Заявление на бизнесмена написала юридическая служба Антипинского НПЗ, но инициатором дела является Сбербанк, добавил осведомленный собеседник издания и подтвердил источник в одном из банков-кредиторов Мазурова. В Сбербанке и Антипинском НПЗ отказались от комментариев.

Кто такой Дмитрий Мазуров

Мазуров родился в 1976 году, окончил Казанский государственный университет по специальности "радиофизика". После института занимался коммерческой деятельностью при заводе "Нижнекамскнефтехим", в начале 2000-х переехал в Москву. В 2004 году он учредил Антипинский НПЗ. Мазуров выиграл конкурс Российского фонда госимущества на продажу комплекта готового нефтеперерабатывающего завода под Тюменью. Компания бизнесмена была единственным участником торгов, заплатив за него $10 млн. Позднее предприниматель говорил, что крупным игрокам установка мощностью 0,5 млн тонн была неинтересна, а у мелких не было миллионов долларов "в доступе", поэтому конкурентов у Мазурова не нашлось.

В 2008 году он привлек партнеров – давнего знакомого нынешнего мэра Москвы (тогда вице-премьера) Сергея Собянина Владимира Калашникова и однокурсника президента Путина Николая Егорова, соучредителя адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры". Его пригласили в этот бизнес как "уважаемого человека" и своего рода "оплот стабильности", говорил РБК представитель Антипинского НПЗ.

Тогда же была основана группа "Новый поток". Компания занималась переработкой нефти на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюменской области и Марийском НПЗ в Республике Марий Эл. Под управлением группы находился Афипский завод в Краснодарском крае, нефтяные месторождения в Оренбургской области и битумное производство в Нижегородской области. Кроме того, компания участвовала в транспортировке и реализации нефтепродуктов, инжиниринге и строительстве. По итогам 2017 года выручка группы составила 220 млрд рублей, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Почему возник конфликт вокруг НПЗ?

Антипинский НПЗ – до недавнего времени основной актив Мазурова. Это крупнейший независимый отечественный завод. Он может проводить глубокую переработку 9 млн тонн нефти в год. С 2011 по 2013 год выручка росла в среднем на 49% в год, к 2014 году она составляла почти 70 млрд рублей.

Построить НПЗ Мазурову помогал Сергей Собянин, в то время губернатор Тюменской области: он поручил выделить ему участок и подключиться к магистральному нефтепроводу.

Сбербанк – ключевой кредитор НПЗ, долг перед банком составляет около $3 млрд. В декабре 2018 года у завода начались проблемы с оборотным капиталом, после чего предприятие перестало покупать нефть и остановило производство. В компании отмечали, что надеялись на авансовые платежи, но трейдеры нарушили обязательство. Тогда же операционный контроль над заводом перешел к Сбербанку, а в мае финучреждение получило 80% НПЗ. Оставшимися 20 процентами до сих пор владеет юрист Николай Егоров.

Партнеры Мазурова были крайне недовольны действиями бизнесмена, растущими долгами завода и откладывающимися выплатами дивидендов. Их "терпение начало трескаться" еще в 2015-м, говорил журналу Forbes их знакомый. Егоров передал изданию через представителя, что "был не согласен с политикой менеджмента и мажоритарного акционера".

В мае завод попросил признать себя банкротом. Помимо Сбербанка, к концу мая "Новый поток", по словам близкого к компании источника РБК, был должен МКБ, Промсвязьбанку и ВТБ $500 млн. В июне собственник у НПЗ вновь поменялся: доля Сбербанка перешла к российской компании "Сокар Энергоресурс", в которой 40 процентов у Сбербанка, а 60 – у кипрской Socar Russia Investments Ltd. Этой фирмой владеет офшор на Британских Виргинских островах и Фарид Джафаров, глава российской "дочки" азербайджанской нефтегазовой госкомпании Socar.

Вскоре стало известно, что Сбербанк нашел у НПЗ забалансовые обязательства, которые и могли стать причиной финансовой несостоятельности. Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника банка писал, что это обстоятельство вскрылось летом 2018 года. Финучреждение обнаружило у завода не учтенные в отчетности обязательства на $1–1,5 млрд. По словам собеседника журнала, Мазуров таким образом привлекал на связанные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства НПЗ.