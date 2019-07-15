Задержан Олег Шишканов, которого называют "вором в законе"

В Подмосковье в ночь на понедельник задержан Олег Шишканов, которого СМИ называют криминальным авторитетом и "вором в законе".

В пресс-релизе Следственного комитета Шишканов назван именно этим обозначением, принятым в криминальной среде. "По данным следствия, он причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи" - говорится в сообщении ведомства.

По данным агентства Прайм Крайм, 54-летний Шишканов, известный также как "Шишкан" и "Олег Раменский", был задержан в своём доме в Раменском районе. Утверждается, что при задержании один из приближенных Шишканова оказал сопротивление и сломал оперативнику ногу.

Агентство указывает на то, что Шишканов уже более 20 лет не привлекался к уголовной ответственности, хотя статус "вора в законе" получил ещё в начале 1990-х годов.

Агентство "Росбалт" в августе 2018 года утверждало, что на сходке так называемых "воров в законе" в Москве Шишканов был избран "боссом всех боссов" российского преступного мира - это место оставалось вакантным после того, как был осуждён Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой.