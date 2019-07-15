Российский и украинский омбудсмены обсудили обмен заключёнными

Уполномоченные по правам человека России и Украины встретились сегодня в Киеве. Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудили механизм возвращения украинских граждан из России и российских граждан с Украины.

На пресс-брифинге по итогам встречи Денисова заявила, что на встрече в Москве 16 июля омбудсмены планируют обменяться списками заключённых. Кроме того, стороны продолжат проработку механизма возвращения граждан на родину.

По словам Москальковой, на Украине сейчас задержаны 50 российских граждан. 27 из них находятся под стражей, остальные – под подпиской о невыезде. Денисова ранее сообщала, что в России находится более 80 украинских политзаключённых.

Украинский омбудсмен также сообщила, что поднимет вопрос о предоставлении доступа независимых врачей к арестованным в России украинским гражданам. В частности, речь идёт об украинских моряках, задержанных у берегов аннексированного Крыма, а также о Павле Грибе, который осуждён за содействие терроризму.

Тема обмена заключёнными была предметом телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.