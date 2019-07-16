Помощник Сальвини не стал давать показания по "российскому делу"

Член итальянской ультраправой партии "Лига Севера", помощник вице-премьера Италии Джанлука Савоини отказался давать показания по делу о предполагаемом финансировании партии из России. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Савоини был допрошен в понедельник, 15 июня. Ранее, как сообщало издание Buzzfeed, голос Савоини был идентифицирован на записи секретных переговоров в одном из московских отелей.

Записи разговоров указывают, что итальянцы пытались договориться о поставках российской нефти в течение одного года стоимостью в 1,5 миллиарда долларов. 4 процента от общей стоимости контракта якобы должна была получить непосредственно "Лига Севера" при посредничестве российского филиала итальянского банка Intesa. Всего, по подсчётам издания, партия вице-премьера Сальвини рассчитывала получить около 65 миллионов долларов при помощи этих операций.

В начале июля прокуратура Италии открыла расследование из-за публикации BuzzFeed. В самой партии эти обвинения отвергают и отказываются комментировать записи разговоров членов партии в Москве.

В воскресенье в администрации премьер-министра Италии Джузеппе Конте дистанцировались от Савоини. Это произошло после того, как в итальянских СМИ появились данные, что Савоини присутствовал 4 июля на устроенном для Владимира Путина торжественном обеде. В канцелярии итальянского премьера заявили, что приглашение Савоини было запрошено советником вице-премьера Маттео Сальвини, который возглавляет "Лигу Севера".

Партия "Лига Севера" поддерживает в Италии пророссийские взгляды, а сам Сальвини ранее заявлял, что санкции Евросоюза в отношении России "бессмысленны по экономическим, социальным и культурным причинам".