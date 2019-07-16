Бастрыкин предложил раскрывать банковскую тайну без суда

Следователи должны иметь доступ к банковской тайне на стадии доследственных проверок, без решения суда. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия".

Бастрыкин предлагает изменить федеральный закон "О банках и банковской деятельности", чтобы, по его словам, повысить эффективность борьбы с коррупцией. Глава СКР утверждает, что изменения законодательства необходимы в связи с тем, что широкое распространение получили факты, когда проверяемые следователями лица пытаются скрыть принадлежащее им имущество.

К банковской тайне относятся сведения о самом клиенте, его счетах, вкладах и операциях. В настоящее время выдача банковской тайны запрещена законом. Правоохранительные органы могут запрашивать эти данные, если на клиента заведено уголовное дело.

Кроме того, глава Следственного комитета предложил ввести конфискацию имущества коррупционеров как дополнительную меру наказания. По мнению Бастрыкина, это позволит властям эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений.

Эта мера наказания была в Уголовном кодексе России до 2003 года и предполагала, что каждый может лишиться своего имущества, если оно было нажито преступным путем.



В январе "Коммерсантъ" сообщал, что Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект, который откроет ей доступ к банковской тайне.

Возможность следить за расходами и доходами россиян для борьбы с теневым сектором обсуждают и в Министерстве экономического развития России.