На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине 16 июля вступил в силу закон о государственном языке. Это произошло через два месяца после опубликования текста документа в официальной прессе.

Закон "О функционировании украинского языка как государственного" устанавливает приоритет использования украинского языка во всех сферах общественной жизни. Отныне все государственные органы, общественные организации, сфера услуг, образования и медиа Украины обязаны использовать только украинский язык. Газеты и журналы могут издаваться на других языках, но должны иметь и украиноязычные версии. В библиотеках, книжных магазинах и газетных киосках не менее 50 процентов продукции должно быть на украинском языке.

Закон приравнивает попытки ввести на Украине официальное многоязычие к свержению конституционного строя. Он также предусматривает ответственность должностных лиц за незнание языка. Впрочем, эта норма будет действовать только через три года от даты принятия закона.

При этом закон не ограничивает частного общения на всех языках и свободного употребления языков национальных меньшинств, заявляют его авторы в правительстве и парламенте.

В первом чтении законопроект был принят Верховной радой еще 4 октября 2018 года, во втором - 25 апреля 2019 года. Перед вторым чтением депутаты несколько недель рассматривали более двух тысяч правок, внесенных в закон. Уходящий президент Украины Пётр Порошенко 15 мая подписал закон о функционировании украинского языка как государственного.

Избранный президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что после вступления в должность оценит этот закон на предмет его соответствия принципам соблюдения прав человека.