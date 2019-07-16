Вопреки призывам ЕС, Турция продолжит бурение у берегов Кипра

Турция продолжит бурение шельфа у берегов Кипра, несмотря на санкции Евросоюза, заявил турецкий МИД. С мая Анкара занимается геологоразведкой в этом регионе, что вызвало недовольство европейских стран.

Накануне ЕС приостановил контакты с Анкарой на высшем уровне и объявил о сокращении финансовой поддержки Турции. Он также посоветовал банкам пересмотреть условия финансирования турецких госпроектов.

Евросоюз обвиняет Турцию в незаконном бурении шельфа для добычи нефти и газа в исключительной экономической зоне Кипра. В Анкаре уверяют, что легально работают в Средиземном море и отказываются выполнять требования ЕС, объясняя это тем, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Страны-члены ЕС эту лицензию не признают. На Кипре ТРСК считают территорией страны, незаконно оккупированной Турцией в 1974 году. Турция – единственное государство в мире, которое официально признаёт независимость Северного Кипра.

Первое буровое судно в Восточное Средиземноморье Анкара направила в мае 2019 года. Несмотря на призывы ЕС и США отказаться от бурения, в начале июля Турция прислала второе судно в регион.