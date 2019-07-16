Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Избирательные комиссии Москвы отказались зарегистрировать 27 кандидатов в депутаты Мосгордумы. Об этом утром во вторник сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Мосгоризбиркома. Документы еще четырёх десятков депутатов избирательные комиссии рассмотрят в течение сегодняшнего дня.

По имеющимся данным, из 426 выдвигавшихся документы на регистрацию предоставили 290 человек, 216 прошли регистрацию.

Ряд независимых кандидатов обвинили членов избирательных комиссий в фальсификациях с целью не допустить их до участия в выборах. Собранные подписи уже не приняли, в частности, у Дмитрия Гудкова, Любови Соболь и Ивана Жданова.

В воскресенье и понедельник в Москве прошли акции протеста с требованием допустить до участия в выборах независимых кандидатов. Акцию 14 июля разогнала полиция, было задержано 39 человек, включая Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Несколько задержанных пожаловались на применение силы со стороны сотрудников полиции.