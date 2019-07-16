На координатора штаба Навального в Хабаровске подали в суд

На координатора штаба Навального в Хабаровске – Алексея Ворсина – подали иски в суд после расследования о коррупции в мэрии города. Об этом он сообщил изданию "Сибирь.Реалии".

Два иска на Ворсина подали Александр Гавриленко и Сергей Савченко. В расследовании они фигурировали как близкие друзья сына бывшего вице-мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерия Лебеды. Они заявили, что перенесли "моральные страдания" из-за того, что в расследовании были озвучены их персональные данные.

Лебеда же, покинувший свою должность после выхода расследования, обратился с жалобой в прокуратуру об оскорблении. Он считает, что слова "мерзкий жулик и проходимец", опубликованные в телеграм-канале хабаровского штаба Навального, являются оценкой личности в унизительной форме.

Еще один иск на Ворсина подал хабаровский архитектор Виталий Тен. Он требует удалить информацию о нём из расследования.

Во время судебного заседания, которое состоялось 16 июля, соответчиком к делу привлекли ещё одного активиста штаба Навального – Андрея Пастухова, который также занимался расследованием. С него требуют аналогичную сумму – один миллион рублей.

Ворсин отметил, что никто из заявителей не пытался опровергнуть информацию из расследования. А все четыре дела представляет один и тот же адвокат из Владивостока – Галина Антонец. На первом заседании заявители не присутствовали. Следующее заседание состоится в конце августа.

В апреле региональный штаб Навального опубликовал на YouTube расследование в отношении Александра Соколова, который 18 лет был мэром Хабаровска. Активисты считают, что чиновники мэрии в течение этого срока присваивали городское имущество и наживались за счет бюджета.

В мае первый заместитель мэра Хабаровска по инвестиционному развитию Валерий Лебеда покинул свой пост. Его имя также фигурирует в расследовании регионального штаба Навального.