В понедельник судья Псковского городского суда Светлана Григорьева удовлетворила ходатайство следствия и продлила активисту Артему Милушкину срок заключения в СИЗО в рамках предварительного следствия до 15 сентября 2019 года. Также на заседании следователь Андрей Мамаев с разрешения судьи приобщил к делу о сбыте наркотиков новые эпизоды восьмилетней давности.

По словам Мамаева, у него есть все основания подозревать Артема Милушкина в причастности к сбыту наркотиков в псковской деревне 2011 и 2012 годах. Следователь уточнил, что эти данные были обнаружены в рамках изучения архивных материалов Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (сейчас это ведомство упразднено).

Ни суду, ни защите следствие при этом не раскрыло детали материалов и не сообщило подробностей предполагаемого участия активиста в этих преступлениях.

Следователь Мамаев мотивировал продление содержания Милушкина под стражей тем, что снова не удалось провести фонескопическую судебную экспертизу, до сих пор не допрошен сотрудник управления по борьбе с наркотиками Окорский. Также теперь нужно будет допрашивать свидетелей прошлых лет, пояснил представитель следствия.

"Эти дела 2011 и 2012 годов – вообще какой-то космос. Так можно взять любой висяк, любого секретного свидетеля, который может показать, и повесить десять эпизодов", – прокомментировал новые эпизоды один из адвокатов Артема Милушкина Даниил Белов. Он также подчеркнул, что обычно в деле о наркотиках фигурирует только один случай с закупкой вещества, здесь же речь идет о трех. По мнению адвоката, такая практика сравнима с провокацией.

Супруге активиста, экс-координатору движения "Открытая Россия" в Пскове Лие Милушкиной суд также продлил домашний арест, посчитав, что при иной мере пресечения она скроется либо будет заниматься преступной деятельностью. Следователь Мамаев также требовал запретить Лие прогулки из-за того, что она 13 июля появилась в сквере, где проходил митинг КПРФ. Мамаев был недоволен тем, что Милушкина, по его мнению, могла там вступить в беседы с активистами, которые развернули плакаты в поддержку Артема и ее самой. Судья Григорьева назвала это ходатайство следователя формальным и отклонила его.

Сразу после окончания заседания мать Артема Ирина Милушкина вышла к зданию регионального УМВД с одиночным пикетом. Она требует освободить сына.