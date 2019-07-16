Силовики ни при чём. Аппарат Москальковой - о пропавшем в Чечне гее

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ ответил на запрос Радио Свобода относительно расследования пропажи Андрея Кобышева, исчезнувшего в Чечне в марте 2017 года во время кампании против геев.

Максим Лапунов, единственный пострадавший от чеченских силовиков гомосексуал, согласившийся выступить публично и написать заявление в полицию, опознал в Кобышеве человека, с которым он вместе незаконно содержался в подвале Управления уголовного розыска по Чечне – как раз в марте 2017-го, сразу после исчезновения последнего. По словам Максима, Кобышев выглядел плохо и ничего не ел. Радио Свобода провело собственное расследование, изучило материалы уголовного дела Кобышева, пообщалось с его родными и знакомыми в Чечне и Волгоградской области.

Помимо свидетельств Лапунова, о причастности чеченских силовиков к похищению и, возможно, гибели Кобышева говорит анализ его телефонных соединений ­– его телефон в течение нескольких дней регистрировался рядом с чеченским уголовным розыском, пока кто-то не положил его в поезд Грозный – Москва, где его нашёл один из пассажиров. Кроме того, чеченское МВД и впоследствии Следственный комитет явно затягивали расследование дела: информация, которая могла помочь следствию, запрашивалась слишком поздно или не запрашивалась вовсе, дело постоянно перекидывали из одного отдела в другой. В итоге в июне прошлого года расследование и вовсе приостановили.

Помимо омбудсмена, Радио Свобода направило запросы в чеченские МВД и СК, однако на момент публикации статьи ответ мы получили только из СК по Чечне: нам посоветовали обратиться в центральный аппарат СК в Москве, что мы и сделали ещё 11 июня, однако ответа до сих пор не получили. Чеченское МВД наш запрос проигнорировало.

Как пишет руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Владимир Лозбинев, версия причастности к пропаже Кобышева сотрудников чеченских правоохранительных органов "в настоящее время не нашла своего подтверждения". Кроме того, и расследование никто, кажется возобновлять не собирается. По крайней мере аппарат омбудсмена не нашёл оснований для этого в показаниях Максима Лапунова. По заявлению самого Лапунова, уголовное дело также не было возбуждено (сам он уехал за границу), так что соединить уголовные дела Кобышева и Лапунова не получится.

По словам юриста "Комитета против пыток" Владимира Смирнова, который представил показания Лапунова Татьяне Москальковой, ответ вполне логичен, а сама Москалькова помогла в деле того же Лапунова, когда добилась его передачи из чеченского СК в ГСУ. Впрочем, толку от этого не было, московские следователи не смогли получить даже списка сотрудников уголовного розыска, работавших в дни, когда в подвале УУР пытали геев. "Понятно что она [Москалькова] не всесильна, – говорит Владимир Смирнов. – Если у СК есть позиция, то они и будут ей следовать. Особо не верится, что они что-то раскопают".