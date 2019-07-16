Из эфира телеканала "Спас" вырезали вопросы о роскоши патриарха

Блогер Илья Варламов сообщил, что телеканал "Спас" вырезал из программы "Разговор с атеистом" с его участием вопросы о роскоши патриарха Кирилла – в частности, о дорогих часах и резиденциях, предположительно принадлежащих главе Русской православной церкви.

Также, по словам Варламова, редакторы "Спаса" вырезали его вопрос оппоненту, протоиерею Александру Абрамову, о бывшем руководителе "Российских железных дорог" Владимире Якунине. Якунин ежегодно, на Пасху, лично участвует в доставке "благодатного огня" из Иерусалима в Россию. "Я спрашивал, сколько стоит, чтобы РПЦ не замечала, что ты ворюга", – рассказал блогер.

В ответ протоиерей Александр Абрамов заявил, что при монтаже из записи убрали "словесные ошметки" и "повторы". По его мнению, позиция Варламова в эфире была "представлена полновесно".

"Спас" начал своё вещание в 2005 году. Его позиционируют как "первый общественный православный телеканал". Основной собственник "Спаса" – Московская патриархия.