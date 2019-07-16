В Якутии задержаны журналисты, снимавшие сюжет о плохих дорогах

В якутском городе Вилюйск полицейские задержали съемочную группу, которая готовила сюжет о состоянии местных дорог. Об этом корреспондент телеканала "Якутия 24", принадлежащего правительству региона, сообщил в редакцию. Причиной стала попытка получить комментарий мэра Нюргустана Афанасьева на проблемные темы. Однако чиновник отказался общаться с журналистами и вызвал полицию.

Сотрудники телеканала подтвердили, что их корреспондент и оператор снимали в Вилюйске несколько сюжетов. Поговорив с местными жителями, съёмочная группа решила получить комментарий у главы города. Чиновник, по словам журналистов, отказался общаться, вытолкнул их из кабинета и пригрозил вызвать полицию. Вечером корреспондента и оператора задержали в городе и доставили в отделение.

Полицейские подтвердили изданию "Сибирь.Реалии", что задерживали журналистов по заявлению мэра Вилюйска. Чиновник пожаловался, что двое неизвестных без его разрешения вели видеосъемку в администрации. Съемочная группа уточнила, что в отделе МВД их заставили писать объяснения, а после отпустили.

​Ранее стало известно, что мэр Афанасьев через суд заставил извиниться директора детского дома Николая Харлампьева за шутку в местном КВН. Харлампьев вышел на сцену в костюме Супермена, используя маску с фотографией мэра. Сначала чиновник требовал компенсацию 100 тысяч, но потом согласился на публичное извинение.