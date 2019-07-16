Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев запретил чеченским поп-певцам, набравшим популярность в соцсетях среди соотечественников, публиковать свои песни и выступать с концертами без разрешения властей. Сюжет о встрече Дааева с музыкантами показала чеченская гостелерадиокомпания "Грозный".

В сюжете сказано, что в последнее время YouTube стал площадкой, где каждый считает себя артистом, который может выступать на широкую публику "в обход чеченских традиций и правил". В то же время, традиционные чеченские ансамбли и исполнители, "которые доносят красоту и смысл чеченской культуры до всех уголков мира и представляют родину в лучшем свете – результат многолетнего труда министерства культуры республики". По словам журналиста "Грозного", именно ведомство создало механизм, благодаря которому удаётся сохранять исконно чеченский стиль, в котором нет "ничего лишнего".

"Сегодня артисты Чечни – это строгий наряд и скромное исполнение, а то, как преподносят себя артисты-любители, не входит в рамки норм, установленных в Чеченской республике", – говорит за кадром корреспондент телеканала.

Далее министр культуры Дааев в своём кабинете смотрит клип одного из поп-исполнителей и отмечает, что у того нет "никаких слов" и "никаких куплетов". Чиновник говорит, что если человек хочет стать артистом, то у него должен быть репертуар, одобренный специальной комиссией при минкульте. Она была создана по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова и проверяет "музыкальную составляющую и слова" на предмет их соответствия чеченской культуре. Только после того, как песня получит официальное одобрение этой комиссии, она "имеет право уйти в народ".

Песня одного из исполнителей, Аюба Вахарагова, возмутившая министра культуры Чечни

Наконец, в кабинете Дааева появляются те самые исполнители, песнями которых оказался недоволен министр культуры – Аюб Вахарагов, Иман Темирбулатова, Хава Эльмурзаева, Макка Дамаева, Хава Устарханова и Зарета Магомедова. Разговор между ними идёт на чеченском языке, но судя по переводу сайта "Кавказ.Реалии", Дааев говорит, что певцы недостойны исполнять свои песни, так как у них нет "никакого представления о музыке". Их выступления за пределами Чечни и на свадьбах Дааев называет "позором". Также министр культуры подчёркивает, что нельзя петь где угодно и что угодно, поскольку "в республике есть отец, власть и закон". "Шутки шутить никому не позволим", – резюмирует чиновник.

В конце сюжета приглашённые на встречу артисты каются на камеру и обещают больше не заниматься "самовольным" творчеством. Корреспондент телеканала, в свою очередь, сообщает, что "работа по выявлению интернет-артистов будет продолжаться".

На сайте министерства культуры Чечни указано, что глава ведомства Хож-Бауди Дааев окончил Грозненский государственный нефтяной институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство". По данным СМИ, после учёбы он работал разнорабочим на стройке, а затем – в отделе ремонтно-строительного управления, которым руководил его отец. В 2006-м году Дааев перешёл на госслужбу.