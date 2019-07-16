"База" рассказала о тратах мэрии Москвы на частные самолёты для Собянина

Мэрия Москвы потратила на перелёты руководителя города и его заместителей на частных самолётах как минимум 700 миллионов рублей с 2011 года. Стоимость тендеров может быть в два-три раза дороже рыночной. Об этом пишет издание "База", изучившее закупки Управления делами Сергея Собянина.

С 2011 года мэрию на безальтернативной основе обслуживает компания "Джет эйр групп", связанной с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, пишет издание. Газета "Ведомости" называла его предпринимателем, близким к мэру Москвы, по утверждению таблоида "Лайф" бизнесмен и чиновник вместе охотятся.

За эти деньги компания предоставляет мэрии частные самолёты, на которых те совершают официальные визиты, утверждает "База". По новому договору мэрия готова платить по 2,1 миллиона рублей за час полёта. Как рассказали журналистам в отделе продаж одной из компаний, занимающихся перевозками на бизнес-джетах, стоимость контрактов может быть завышена в два три раза. Так, за аренду Embraer Legacy мэрия готова платить до 1,9 миллиона рублей в час, в то время как среднерыночная цена — около 600 тысяч рублей в час.

На арендованных самолётах Собянин или его заместители летали как за границу, так и по России, рассказывает издание. За перелёт Москва—Саратов—Москва мэрия заплатила почти 5,4 миллиона рублей. Сколько при этом человек было на борту — не сообщается. Изданию не удалось получить комментарий у Управления делами мэра Москвы.