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У избитой полицией участницы "антимусорного" протеста - сотрясение мозга

У избитой полицейскими участницы протеста против строительства мусорного полигона в Ликино-Дулево диагностировали сотрясение мозга, сообщает "МБХ Медиа". Сейчас Светлана Карева находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

Ещё один пострадавший, избитый полицейскими, находится в больнице в Давыдово, у него подозрение на сотрясение мозга.

Накануне в подмосковной деревне Ликино-Дулево, где жители уже несколько месяцев протестуют против вырубки леса и строительства мусорного полигона, полицейские жестоко избили и задержали участников акции. Видео избиения опубликовал в сети политик Дмитрий Гудков.

Строительством мусорного полигона руководит компания сына генпрокурора России Юрия Чайки ООО "Хартия".

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