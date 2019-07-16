В Красноярске полиция сорвала встречу с феминисткой из Шотландии

В Красноярске полиция сорвала встречу местных жителей со студенткой из Шотландии Харриет Филлипс. На мероприятии в культурном пространстве "Окна" планировали поговорить о феминизме в современном мире. Как сообщает "Проспект Мира" со ссылкой на слушателей лекции, через полчаса после начала обсуждения в зал вошли два человека в штатском. Один из них начал снимать всех собравшихся на камеру, а второй показал удостоверение и уточнил, что он из МВД.

Полицейские заявили, что у них "есть вопросы" к Харриет, и потребовали прекратить мероприятие. Правоохранители представились сотрудниками управления по вопросам миграции. Они настаивали на том, что студентка из Шотландии находится в России по туристической визе, и законом ей запрещено читать лекции. При этом в описании к встрече указано, что Харриет учится в Кембриджском университете, сейчас находится по обмену в Санкт-Петербурге и хорошо знает русский язык.

После разговора с Харриет полицейские начали опрашивать всех слушателей лекции, у которых с собой были паспорта. По словам собеседников издания, сотрудников миграционной службы интересовало, как пришедшие узнали о встрече и что было нужно для регистрации. После студентку из Шотландии сотрудники МВД увезли в неизвестном направлении. Очевидцы сообщили, что на выходе из музея один из полицейских задал Харриет вопрос: "Как вам у нас в Сибири?"

В пресс-службе ведомства не смогли оперативно прокомментировать произошедшее корреспонденту "Сибирь.Реалий".