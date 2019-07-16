Омбудсмены России и Украины попросят президентов помиловать заключённых

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова на встрече во вторник обменялись списками граждан своих стран, заключённых в колониях и СИЗО на чужой территории.

Они составили "дорожную карту" по возвращению граждан домой - в частности, омбудсмены договорились, что обратятся к президентам своих государств, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, с просьбой об их помиловании.

Сообщается, что в списке Денисовой 150 человек. Москалькова количество заключённых в своём списке не уточнила.

С момента аннексии Россией Крыма и вооружённого конфликта в Донбассе, российскими и украинскими властями были арестованы и осуждены сотни граждан не своей страны. Среди них - украинский режиссёр Олег Сенцов, так называемые "крымские диверсанты", моряки с захваченных Россией в Керченском проливе катеров ВСУ, главный редактор РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский, и многие другие.

Ранее Владимир Путин заявлял, что вопрос возвращения на родину украинских моряков можно будет обсуждать только после суда над ними на территории России.