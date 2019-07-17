США не станут продавать Турции истребители F-35

Президент США Дональд Трамп принял во вторник окончательное решение не продавать Анкаре современные американские истребители F-35. Это был ответ на доставку в Турцию первых партий российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Запрет на продажу 116 самолетов ожидался в Вашингтоне, но Государственный департамент медлил с официальной реакцией до заявления президента.

Пентагон опасается, что если бы F-35 попали в Турцию, Россия с помощью радаров С-400 могла бы получить важную информацию об электронике, которой оснащены истребители.

Турецкие предприятия теперь лишатся лицензии на производство сотен узлов и деталей F-35, которые они выпускали в рамках военно-технического сотрудничества между странами НАТО. Турция зарабатывала на этих заказах более двухсот миллионов долларов. Дональд Трамп лично обещал производителю F-35 корпорации “Локхид-Мартин“, что администрация в порядке компенсации подпишет с ней дополнительные контракты.

Трамп с пониманием отнесся к решению президента Турции Реджепа Эрдогана приобрести российсккие С-400, поскольку администрация Обамы оговаривала предоставление Анкаре американских ЗРК “Патриот“ чрезмерно жесткими условиями. Однако и демократы, и республиканцы в Конгрессе призывали Белый дом не только денонсировать сделку с F-35, но и применить санкции к Турции за связи с российским военно-промышленным комплексом.