Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство мексиканца

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37 с половиной годам лишения свободы за убийство, совершенное в мае 2017 года в городе Канкун. Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата Кинтана-Роо. Макеев также должен выплатить 405 тысяч мексиканских песо (1,3 миллиона рублей) в качестве компенсации.

19 мая 2017 года жители Канкуна окружили дом, в котором жил Макеев. Ссора переросла в драку, во время которой Макеев ранил ножом одного из местных жителей. Позже он умер в больнице. Самого Макеева госпитализировали с черепно-мозговой травмой, он пробыл в реанимации несколько дней. После выписки из больницы Макеева взяли под стражу.

Блогер Алексей Макеев известен под ником Alextime. Он публиковал на ютьюбе ролики, в которых оскорблял жителей Мексики. В роликах, а также в блоге в "Живом Журнале" он размещал нацистскую символику.

Суд признал россиянина виновным, хотя защита Макеева настаивала, что мексиканец погиб в результате необходимой самообороны.

В посольстве России в Мексике сообщили РИА Новости, что во время заседания права Макеева были соблюдены. По словам дипломатов, по законам Мексики россиянин имеет правона то, чтобы отбывать наказание на родине, но он с такой просьбой пока не обращался.