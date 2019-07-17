Затраты на ледокол "Виктор Черномырдин" выросли в полтора раза

Затраты на создание самого большого в мире неатомного ледокола "Виктор Черномырдин" выросли в полтора раза - до 12 миллиардов рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, в процессе строительства эта сумма может ещё вырасти.

В то же время генеральный директор "Росморпорта" Андрей Лаврищев заявил, что государство пока не планирует увеличивать затраты на ледокол, несмотря "на затянувшиеся сроки строительства".

Контракт на сумму 7,95 миллиарда рублей был заключен в 2011 году. По данным источников газеты, если эта сумма не изменится, убыток Объединенной судостроительной компании (ОСК) от проекта составит четыре миллиарда. При этом, в 2017 году правительство выделило на строительство дополнительные 700 миллионов рублей для смягчения эффекта от девальвации рубля.

Предполагалось, что ледокол передадут заказчику в декабре 2015 года, однако срок сдачи неоднократно сдвигался. В частности, это было связано с ошибками в проекте, отмечает газета. Изначально ледокол строился на Балтийском заводе, с осени 2017 года его достраивают на Адмиралтейских верфях.

В ноябре 2018 году на "Викторе Черномырдине" произошел взрыв горючих паров, сгорела проводка и пострадала система управления котлами. Пожар нанес убытки примерно на 150 миллионов рублей и задержал строительство.

Ожидается,что ледокол "Виктор Черномырдин" будет передан заказчику в декабре. Он станет самым большим в мире неатомным ледоколом. Его длина — 147 метра, ширина — 29 метров, автономность плавания — 60 суток. Судно будет способно непрерывно двигаться во льдах толщиной до двух метров и выполнять ледокольные работы во льдах до трех метров. Он должен заменить работающий с 1974 года ледокол "Ермак", пишут "Ведомости".