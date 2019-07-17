Избитому в СИЗО до разрыва селезёнки присудили 300 тысяч рублей

Суд в Забайкалье присудил 300 тысяч рублей компенсации морального вреда заключенному Денису Катрину, избитому в следственном изоляторе до разрыва селезёнки. Об этом "Медиазоне" сообщили в суде.

Пострадвший просил взыскать с Министерства финансов 520 тысяч рублей, однако иск удовлетворили лишь частично, уточнили в правозащитной организации "Зона права". В качестве ответчика указан бывший сотрудник читинского СИЗО Алексей Кондратьев, который отбывает наказание за избиение Катрина.

По версии следствия, в декабре 2016 года сотрудники следственного изолятора избили заключенных Катрина и Павла Буховского за отказ повторно убрать санитарное помещение. В результате Катрину пришлось удалить селезенку, что квалифицируют как тяжкий вред здоровью.

В июле 2018 года Кондратьева приговорили к шести годам колонии. Второй тюремщик Булат Содномов получил условный срок.