США выделят 42 миллиона долларов оппозиции в Венесуэле

Соединенные Штаты перенаправят свыше 40 миллионов долларов, исходно ассигнованных на гуманитарную помощь Центральной Америке, на поддержку оппозиции в Венесуэле. Служебный документ, в котором Агентство по международному развитию оповещает об этом шаге Конгресс, оказался в распоряжении газеты The Los Angeles Times.

Указанные 40 миллионов будут переданы команде лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Они пойдут на оплату сотрудников оппозиционного штаба, их разъезды, организацию семинаров по практикам демократического правления и технологиям проведения избирательных кампаний, осуществление агитационных мероприятий и “иные инициативы в области демократического строительства“.

Дональд Трамп и его помощник по национальной безопасности Джон Болтон называют официальное правительство в Каракасе “бывшим режимом Николаса Мадуро“. США, а также большинство стран Европы и Латинской Америки, признали Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы. Вашингтон сегодня уже и так тратит крупные суммы на размещение венесуэльских беженцев в соседних странах, обеспечение их предметами первой необходимости; в консульствах Венесуэлы на территории США происходит замена дипломатов, назначенных Мадуро, на людей, лояльных Гуайдо.

Получателями 42 миллионов долларов должны были стать Гватемала и Гондурас — две из трех стран Центральной Америки, на которые приходится основная масса незаконных иммигрантов, пытающихся попасть в Соединенные Штаты. Главными причинами их бегства считаются крайняя нужда и разгул насилия.

Всего на гуманитарную помощь Центральной Америке Вашингтон выделил в прошлом году 370 миллионов долларов. Дональд Трамп угрожал заблокировать передачу этих средств бенефициарам, если местные власти не положат конец нелегальной массовой миграции.