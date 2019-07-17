Россиянина обвинили в поставках лимузинов Maybach в КНДР

Российский бизнесмен Даниил Казачук может быть причастен к поставкам дорогих автомобилей в КНДР вопреки санкциям. Об этом сообщает газета The New York Times, которая провела исследование совместно с американской некоммерческой организацией "Центр передовых оборонных исследований" (C4ADS).

The New York Times отметила, что во время международных поездок лидер Северной Кореи пользуется лимузинами Maybach. Стоимость каждого из автомобилей может достигать полутора миллионов долларов (это около ста миллионов рублей). С 2006 года в отношении КНДР были введены санкции ООН, которые запрещают поставку предметов роскоши в эту страну.

Пользуясь данными из открытых источников, NYT и C4ADS проследили за перемещением контейнеров с автомобилями. По их данным, в 2018 году два Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard были отправлены из Нидерландов в Китай, затем в Японию и Южную Корею. После они были погружены на судно DN5505, которое ходит под флагом африканского государства Того, и доставлены в порт в российском городе Находке.

Судно DN5505 принадлежит компании Do Young Shipping, зарегистрированной на Маршалловых островах. Её точный владелец неизвестен, однако компанию связывают с российским бизнесменом из Владивостока Даниилом Казачуком. Сам он подтвердил газете, что владел этим грузовым судном, но отказался от комментариев по поставкам машин в КНДР. NYT предполагает, что автомобили могли быть доставлены туда из России.

В феврале 2019 года суда DN5505 и Katrin, принадлежащие Do Young Shipping, были задержаны южнокорейскими властями по подозрению в нарушении санкций против КНДР. DN5505 перевозило более трёх тысяч тонн угля, предположительно, из Северной Кореи. Katrin задержали из-за перевозки нефти в КНДР.

С 2015 по 2017 годы не менее 90 стран служили источником закупок предметов роскоши для Северной Кореи, отмечают в "Центре передовых оборонных исследований".