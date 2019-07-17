В Астрахани завели дело против министра из-за махинаций с жильём

Следсвтенный комитет по Астраханской области возбудил 17 уголовных дел в отношении местных чиновников и бизнесменов за нарушения при переселении жильцов аварийных домов. В связи с этим задержаны исполняющий обязанности министра строительства Астраханской области Олег Гужвинский и двое его предшественников, сообщается на сайте СК по региону.

В отношении задержанных возбуждены дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, чиновники выделили из бюджета области более 47 миллионов рублей и незаконно предоставили эти средства частным компаниям. В частности, подписывались акты о выполнении работ в домах, которые в реальности были не полностью отремонтированы, полагает следствие.

15 июля заместитель генпрокурора по Южному федеральному округу Андрей Кикоть участвовал в проверке аварийных домов, после чего на совещании раскритиковал исполняющего обязанности министра Гужвинского. Кикоть обвинил его в том, что он незаконно отложил выделение средств на ремонт аварийного жилья в Астрахани. "Вы просто взяли и незаконно передвинули на более поздние сроки ремонт 900 домов, фактически сказав людям "до свидания"", - заявил заместитель генпрокурора области.