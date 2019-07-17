Посол США : "Дети не должны быть пешками в дипломатических играх"

Посол США в России Джон Хантсман назвал "досадным" решение российских властей не выдавать рабочие визы учителям англо-американской школы в Москве, где обучаются дети дипломатов и предпринимателей из 60 стран, включая Россию. Он прокомментировал тему для Радио Свобода.

Ранее в среду об отказе в визах преподавателям сообщилаThe New York Times со ссылкой на американские источники. Это решение затрагивает более 1100 учеников и членов их семей, отметил Хантсман. При сокращении числа учителей руководству школы, возможно, придется рассмотреть вопрособ отчислении некоторых учеников. В посольстве США в Москве надеются, что вопрос с визами для преподавателей будет решён до начала нового учебного года. "Дети не должны использоваться в качестве пешек в дипломатических спорах”, - сказал Джон Хантсман.

Министерство иностранных дел России назвало "откровенной ложью" информацию об отказе в визах 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве.

В МИД России заявили, что американская сторона скрывает факты, в частности, то, что преподаватели имеют дипломатические паспорта, хотя школа, где они работают, — это коммерческое предприятие.

"То есть учитель — это американский дипломат, который работает в коммерческой структуре и обладает дипломатическими привилегиями. Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает. Мы удивлены, что посол США скрыл эти факты, комментируя ситуацию", — заявили в Министерстве иностранных дел России. Там также подчеркнули, что аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдаёт.

О том, что закрытие школы может попасть в перечень ответных мер Кремля на введенные США санкции в отношении России в конце 2016 года за вмешательство в президентские выборы, говорил телеканалу CNN высокопоставленный американский представитель.

По словам президента Американской торговой палаты в РоссииАлексиса Родзянко, российское правительство пытается оказать давление на Вашингтон с тем, чтобы США отменили часть санкций и вернули в пользование принадлежащие России два дачных поместья в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, которые были закрыты в 2016 году.

Англо-американская школа была основана в Москве в 1949 году.