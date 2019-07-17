В НАТО случайно раскрыли места хранения ядерного оружия в Европе

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала доклад, в котором указаны места хранения американского ядерного оружия в Европе. Вскоре документ был удалён. Об этом сообщает The Washington Post.

Копию документа опубликовала бельгийская газета De Morgen. В ней говорится о 150 ядерных бомбах США, размещённых на военных базах в Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах и Турции.

Источник The Washington Post подчеркнул, что это неофициальный документ НАТО. Обычно США и их европейские партнёры не обсуждают размещение ядерного оружия Вашингтона на континенте, добавил собеседник издания.

Доклад подготовил член Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО Джозеф Дей ещё в апреле. В нём он анализировал политику Альянса по ядерному сдерживанию. На прошлой неделе был обнародован окончательный вариант доклада, в котором места хранения американского ядерного оружия не называются.

Некоторые европейские СМИ расценили доклад как подтверждение ранее секретной информации, отмечает The Washington Post.