В Кремле знают о задержании матери из-за лекарства для сына

В Кремле обеспокоены ситуацией с задержанием Елены Боголюбовой, которая пыталась получить незарегистрированное в России лекарство для своего сына. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, эта ситуация "требует особого внимания".

"Действительно вызывают обеспокоенность подобные случаи. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях в этих ситуациях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка. Конечно, это вызывает серьезную обеспокоенность", – заявил Песков. Он добавил, что Кремль намерен связаться с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, которая ранее обещала разобраться с проблемой официально незарегистрированных, но необходимых для российских детей лекарств. "Мы обязательно свяжемся с Минздравом и попросим активизировать работу в этом направлении", – заявил Песков.

43-летняя жительница Москвы Елена Боголюбова была задержана 16 июля, когда пришла на почту, чтобы забрать препарат "Фризиум". Он не зарегистрирован в России, а в его составе есть вещество клобазам, оборот которого в стране ограничен законом. Боголюбова заказала "Фризиум" из-за границы, потому что доступные в России лекарства её сыну не помогли. У 10-летнего Миши болезнь Баттена. Это группа генетических заболеваний, при которых ребёнок теряет зрение, у него случаются судорожные приступы, возникает задержка умственного развития и нарушение физического развития. От болезни Баттена у Боголюбовой в 2013 году умерла дочь. У неё остались четыре ребенка.

Кто именно участвовал в задержании Боголюбовой, не понятно. В МВД заявили, что полиция к этому не причастна, и возложили ответственность за произошедшее на таможенную службу. Там на запросы СМИ пока не ответили. При этом известно, что сотрудники правоохранительных органов удерживали мать больного ребёнка в течение семи часов и угрожали ей уголовным делом о контрабанде психотропных веществ. Боголюбову отпустили только после того, как в ситуацию вмешались сотрудники хосписа "Дом с маяком" и глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер, которая обратилась за помощью к высокопоставленным чиновникам. Однако процессуальный статус Боголюбовой до сих пор неизвестен.

"Медуза" пишет, что случай Боголюбовой как минимум второй за последние месяцы, а всего в России под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры. В прошлом году после жалоб родителей и детских хосписов министр здравоохранения Вероника Скворцова все-таки признала проблему и пообещала разобраться с ней, но этого так и не произошло.