Новосибирск назвали самым криминальным городом России

В рейтинге самых криминальных городов мира за первые шесть месяцев 2019 года Новосибирск оказался на 125 месте из 328. Ближайший к нему из российских городов – Екатеринбург, занявший 130-е место.

Ежегодный рейтинг подвёл сервис Numbeo. В прошлом году Новосибирск занимал 137 позицию, сейчас он поднялся на 12 позиций. Москва, наоборот, улучшила свой рейтинг на 41 пункт опустившись со 144 на 185 место.

Самыми безопасными городами были признаны Абу-Даби, Доха, и Квебек. Рейтинг составляется на соотношении индекса преступности и индекса безопасности, которые вычисляют на основе статистики по совершенным преступлениям.

​В марте этого года результаты исследования 231 города в мире опубликовала консалтинговая фирма Mercer. По её данным, Москва и Санкт-Петербург оказались самыми небезопасными из 50 проанализированных городов в Европе. По качеству жизни крупнейшие российские города заняли соответственно 167-е и 174-е место.​