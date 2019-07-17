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Мексиканский наркобарон Эль Чапо получил пожизненный срок в США

Хоакин Гусман Лоэра, также известный как Эль Чапо

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Суд Нью-Йорка приговорил к пожизненному заключению 62-летнего наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру, также известного как Эль Чапо ("Коротышка"). Его поймали в 2016 году в Мексике, а через год экстрадировали в США. Там Гусману предъявили обвинения в поставках кокаина, незаконном владении оружием и организации убийств.

Гусман возглавляет крупнейший в Мексике наркокартель "Синалоа". Его ежегодный доход от продажи наркотиков в США оценивается более чем в 320 миллионов долларов. В 2012 году, после смерти Усамы бен Ладена, власти Соединенных Штатов считали Гусмана "преступником №1". Журнал Forbes назвал его одним из самых влиятельных людей в мире, который практически в одиночку контролирует весь кокаиновый рынок США.

Ранее Эль Чапо уже был осужден в Мексике, но дважды бежал из тюрьмы. Первый раз – в 2001 году из тюрьмы "Пуэнте-Гранде". В план его побега оказались вовлечены почти 80 человек. Второй побег Гусман совершил в 2015 году из наиболее охраняемой мексиканской тюрьмы строгого режима. Для побега наркобарон использовал полуторакилометровый тоннель, который начинался в его камере.

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