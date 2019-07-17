В вооружённом нападении в Эрбиле погиб турецкий дипломат

В столице иракского Курдистана Эрбиле в ходе вооружённого нападения погиб турецкий дипломат. Кроме этого погибло еще одно гражданское лицо, а один человек получил ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По словам очевидцев и правоохранителей, неизвестный открыл огонь по посетителям ресторана, в котором обедали в том числе турецкие дипломаты, после чего скрылся с места нападения.

Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что один из погибших – сотрудник консульства страны в Эрбиле. Изначально служба внутренней безопасности иракского Курдистана сообщила, что погибло трое человек, в том числе заместитель консула Турции, но эта информация не подтвердилась.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. При этом власти Турции и автономного региона иракского Курдистана обвинили в атаке Рабочую партию Курдистана (РПК).

РПК официально запрещена и признана террористической организацией в России, Турции, Евросоюзе и США, при этом представительство партии беспрепятственно работает в Париже. Власти Турции обвиняют РПК в регулярных вооружённых нападениях на военных на юго-востоке страны, а также в проведении серии крупных терактов в других регионах в 2014 и 2015 годах.

Анкара также считает частью РПК курдские вооружённые отряды, контролирующие территории на севере Сирии. При этом Турция поддерживает выступающие за независимость иракского Курдистана власти в Эрбиле, а турецкие воздушные силы регулярно проводят операции против скрывающихся в этом регионе членов РПК.

Как отмечает Reuters, террористические атаки довольны редки в иракском Курдистане, особенно по сравнению с нестабильной обстановкой в Сирии, на юго-востоке Турции и в остальной части Ирака, с которыми регион имеет общую границу.