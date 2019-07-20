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Культ личности

Без искусства нет жизни. Мультипликатор Михаил Алдашин. Эфир в 20:05

RUSSIA- Михаил Алдашин мультипликатор, аниматор /Mikhail Aldashin

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В гостях у Леонида Велехова режиссер-мультипликатор, художник Михаил Алдашин

В новом выпуске передачи – член Американской академии

киноискусства Михаил Алдашин.

Автор и ведущий – Леонид Велехов.

Премьера 20 июля 2019 года в 20 05

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