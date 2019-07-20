Без искусства нет жизни. Мультипликатор Михаил Алдашин. Эфир в 20:05

В новом выпуске передачи – член Американской академии
киноискусства Михаил Алдашин.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 20 июля 2019 года в 20 05
В гостях у Леонида Велехова режиссер-мультипликатор, художник Михаил Алдашин
В новом выпуске передачи – член Американской академии
киноискусства Михаил Алдашин.
Автор и ведущий – Леонид Велехов.
Премьера 20 июля 2019 года в 20 05
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