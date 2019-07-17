В Праге местные власти хотят переименовать улицу маршала Конева

Администрация одного из округов столицы Чехии – Праги 3 – рассматривает вопрос о переименовании находящейся на его территории улицы Конева, одной из самых длинных в городе. Улица названа в честь советского полководца маршала Ивана Конева.

Об этом сообщила сегодня чешская газета Hospodářské noviny (HN). По ее данным, петицию с просьбой о переименовании улицы подала группа местных жителей. Администрация Праги 3 запросила экспертное заключение специалистов-историков, которое должно быть готово к осени. Глава администрации Иржи Птачек, однако, сообщил HN, что большинство членов местного самоуправления, за исключением представителкей Коммунистической партии, поддерживают инициативу о переименовании улицы, так как считают маршала Конева "неоднозначной исторической фигурой".

Ранее в другом районе столицы Чехии, Праге 6, на постаменте памятника маршалу Коневу по настоянию инициативной группы местных жителей были размещены таблички с разъяснительным текстом на чешском и русском языках. Текст описывает разные этапы биографии Конева – в том числе связанные с закреплением советского доминирования на востоке Европы в 1950-60-е годы.