В Праге местные власти хотят переименовать улицу маршала Конева

Администрация одного из округов столицы Чехии – Праги 3 – рассматривает вопрос о переименовании находящейся на его территории улицы Конева, одной из самых длинных в городе. Улица названа в честь советского полководца маршала Ивана Конева.
Об этом сообщила сегодня чешская газета Hospodářské noviny (HN). По ее данным, петицию с просьбой о переименовании улицы подала группа местных жителей. Администрация Праги 3 запросила экспертное заключение специалистов-историков, которое должно быть готово к осени. Глава администрации Иржи Птачек, однако, сообщил HN, что большинство членов местного самоуправления, за исключением представителкей Коммунистической партии, поддерживают инициативу о переименовании улицы, так как считают маршала Конева "неоднозначной исторической фигурой".
Ранее в другом районе столицы Чехии, Праге 6, на постаменте памятника маршалу Коневу по настоянию инициативной группы местных жителей были размещены таблички с разъяснительным текстом на чешском и русском языках. Текст описывает разные этапы биографии Конева – в том числе связанные с закреплением советского доминирования на востоке Европы в 1950-60-е годы.
- Маршал Советского Союза Иван Конев (1897–1973) в годы войны с нацистской Германией командовал несколькими фронтами, участвовал в Курской битве, Белгородско-Харьковской операции, освобождении Украины от немецких войск.
- Весной 1945 года войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили большую часть территории Чехословакии и 9 мая вступили в Прагу. Подебрадова улица в Праге была названа в честь Конева в 1946 году.
- В послевоенные годы маршал Конев участвовал в подавлении Венгерского национального восстания (1956), командовал Группой советских войск в Германии в период Берлинского кризиса (1961) и принимал участие в подготовке вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию (1968).
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