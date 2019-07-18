Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Три из четырёх энергоблоков Калининской АЭС отключены от сети

АЭС (иллюстративвное фото)

Смотреть комментарии

В Тверской области отключены от сети три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе города Удомля, где расположена АЭС.

Причины случившегося выясняются, радиационный фон в порядке, повреждений оборудования нет, заявили в центре общественной информации АЭС.

Представитель концерна "Росэнергоатом" сказал РИА Новости, что остановка была вызвана отключением одного из трансформаторов тока.

По словам представителя Единой диспетчерской дежурной службы, предположительная причина отключения первого и второго энергоблока - короткое замыкание. Четвертый энергоблок мог отключится из-за прорыва уплотнителя конденсатора в турбине.

Согласно опубликованным накануне данным опроса "Левада-центра", около 30 процентов россиян опасаются повторения катастрофы, подобной аварии на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года. Это – исторический минимум за весь период исследований.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG