В США заявили об угрозе российского приложения FaceApp

Разработанное в России фото-приложение FaceApp, способное искусственно состарить человека, может представлять угрозу национальной безопасности США и личным данным пользователей. Так считает лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Он направил в ФБР письмо с просьбой проверить приложение. Сенатор подчеркнул, что пользователи предоставляют "полный и безоговорочный доступ" к своим фотографиям. Он опасается, что данные могут быть использованы в будущем без согласия владельцев.

"Будет очень удручающе, если личная информация граждан США была предоставлена зарубежной державе, которая активно участвует во враждебных действиях в киберпространстве против США", — заключил Шумер.

В Российской компании-разработчике заявили, что большая часть фотографий удаляется с сервера в течение 48 часов. Там заверили, что данные пользователей не передаются сторонним лицам или организациям.

Приложение FaceApp появилось в 2017 году. Оно разработано на основе искусственного интеллекта и позволяет пользователям изменять свои фотографии. Помимо эффекта старения, приложение может добавить улыбку, изменить цвет волос или сделать так, чтобы пользователи на фото выглядели представителями другого пола.