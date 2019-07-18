Москва возглавляет рейтинг городов РФ по загрязнению воздуха

Новосибирск, Красноярск и Омск попали в первую десятку городов России по загрязнению воздуха от автотранспорта. Рейтинг опубликовал Гринпис.

Экологи изучили данные с июня 2018 года по май 2019 и сделали выводы о загрязнении воздуха в российских городах диоксидом азота. На первом месте оказалась Москва, затем идут Санкт-Петербург и Челябинск. Сразу за ними – на четвёртом месте – Новосибирск и на пятом – Красноярск. Омск закрывает топ-10. Другие города Сибири в рейтинг не попали.

Скопление диоксида азота происходит из-за выхлопных газов городского транспорта. Экологи считают, что по этим данным можно судить о загрязнённости городского воздуха в целом.

Диоксид азота (NO2) – опасный токсичный газ, который вызывает заболевания лёгких при остром воздействии и увеличивает риск хронических заболеваний при длительном воздействии. Долгосрочное воздействие диоксида азота связано с повышением уровня смертности во всём мире.

Гринпис отмечает, что организация добивается от Роспотребнадзора публикации этих данных в режиме онлайн. Таким образом экологи надеятся решать проблемы по загрязнению воздуха в стране.