ВОЗ объявила чрезвычайной ситуацией вспышку лихорадки Эбола в Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго чрезвычайной ситуацией международного значения.

ВОЗ оценила риск распространения вируса в регионе как высокий, однако ограничения на перемещение людей и грузов вводиться на будут. Подобные ограничения вынуждают людей незаконно и бесконтрольно пересекать границу, что повышает вероятность распространения болезни, сказали в организации. Кроме того, ВОЗ рассчитывает, что мировое сообщество выделит дополнительное финансирование на борьбу с заболеванием.

Беспокойство ВОЗ связано с тем, что новая вспышка заболевания зафиксирована не удалённом районе республики, а в городе Гома. Это главный транспортных узел страны на границе с Руандой, в нём проживает два миллиона человек.

С июля прошлого года в Демократической республике Конго вирусом лихорадки Эбола заразились две с половиной тысячи человек. Более 1600 из них погибли.