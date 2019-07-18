В Японии из-за поджога аниме-студии погибли более 20 человек

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation в японском Киото погибли не менее 20 человек. По данным пожарной службы города, в больницы доставлены еще не менее 36 пострадавших.

Огонь начал распространяться в четверг утром по местному времени. 41-летний подозреваемый разлил и поджёг бензин внутри здания. Об этом он сам рассказал после задержания. Его доставили в больницу.

О его мотивах задержанного пока не сообщается. На месте происшествия полиция также нашла комлект ножей, но пока неизвестно, принадлежат ли они подозреваемому.

Аниме-студия Kyoto Animation основана в 1981 году. Она производит сериалы и полнометражные фильмы. Среди работ студии — "Меланхолия Харухи Судзуми", "Кланнад", "K-On!". Головной офис компании находится в Киото.